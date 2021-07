États-Unis

Agent des Émirats arabes unis

Accusé de lobbying non déclaré, un ex-conseiller de Trump plaide non coupable

(New York) Un ex-conseiller de Donald Trump, inculpé la semaine dernière pour avoir tenté d’influencer l’ancien candidat devenu président au profit des Émirats arabes unis, a plaidé non coupable lundi devant la justice et a été soumis à une caution de 250 millions de dollars.