PHOTO CHRISTOPHER MILLETTE, ARCHIVES ERIE TIMES-NEWS VIA AP

Près de 100 000 plaintes pour abus sexuels avaient été déposées entre février et novembre 2020 par des Américains âgés de 10 à plus de 90 ans contre les Boys Scouts of America, la principale organisation de scoutisme du pays, qui avait mis en place un fonds d’indemnisation.