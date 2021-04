États-Unis

Biden, Roosevelt et « les 100 premiers jours »

Ce mercredi soir, à l’avant-veille de son 100e jour à la présidence, Joe Biden prononcera son premier discours devant le Congrès américain. Il évoquera sans doute cette étape symbolique à laquelle le président Franklin D. Roosevelt (FDR) a donné toute son importance en 1933. Pour souligner l’occasion, La Presse s’est entretenue avec Jonathan Alter, journaliste et auteur de nombreux livres, dont The Defining Moment : FDR’s Hundred Days and the Triumph of Hope, pour savoir si les comparaisons faites ces jours-ci entre Joe Biden et FDR sont justifiées.