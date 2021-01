(Washington) Le président sortant Donald Trump quittera Washington mercredi matin, juste avant l’investiture du président désigné, Joe Biden, et c’est en Floride qu’il amorcera sa vie « post-présidentielle ».

Jill Colvin et Darlene Superville

The Associated Press

M. Trump quittera officiellement la capitale américaine après une cérémonie à la base de l’armée de l’air Andrews, où est stationné l’avion présidentiel Air Force One, selon une personne familière avec la planification, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat car les plans du président sortant n’ont pas été officiellement annoncés.

Les responsables de cette cérémonie souhaitent un évènement élaboré, qui prendrait les allures de « visite d’État », avec tapis rouge, drapeaux, fanfare militaire et salve de 21 coups de canon.

M. Trump a déjà annoncé qu’il n’assisterait pas à la cérémonie d’investiture de son successeur, une rupture historique avec la tradition. Le président a passé des mois à lancer des allégations sans fondements de « fraude électorale » dans le but de délégitimer la présidence de Joe Biden. C’est le vice-président sortant, Mike Pence, qui assistera à sa place à la cérémonie d’investiture devant le Capitole, mercredi.

Le président Trump quittera Washington deux semaines après avoir incité ses partisans à prendre d’assaut le Capitole, siège du Congrès, pour tenter d’enrayer la transition pacifique du pouvoir à l’issue de l’élection présidentielle de novembre.

M. Trump devrait rester en Floride avec un petit groupe de collaborateurs, alors qu’il réfléchira à son avenir.