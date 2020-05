Symptôme d’une ville malade, le métro new-yorkais s’arrête la nuit

(New York) « On est dans une ville qui vit 24 heures sur 24, le métro n’est pas conçu pour être vide, mais bondé », affirme Gary Dennis, New Yorkais pure souche. Pour la première fois depuis 1904, le métro de la « ville qui ne dort jamais » s’arrête la nuit pour désinfection face à la pandémie-une décision très triste pour certains, qui voient dans le métro une excellente jauge du dynamisme de la capitale économique américaine.