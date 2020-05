Appel à la grève des loyers à New York

(New York) Tiffany Khan s’est toujours fait un devoir de payer son loyer la veille du nouveau mois. Or, pour la première fois de sa vie, cette native de Brooklyn, aujourd’hui domiciliée à Harlem, n’a pas versé son dû à son propriétaire. En ce 1er mai, elle participe donc à l’une des plus grandes grèves des loyers de l’histoire de New York.