(Washington) Le sénateur Cory Booker, ex-candidat à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle aux États-Unis, a apporté lundi son soutien à son ancien rival Joe Biden, avant une nouvelle grande journée électorale des primaires démocrates mardi.

Agence France-Presse

« Joe Biden ne va pas seulement gagner, il va montrer qu’il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Il va restaurer la dignité du Bureau ovale et s’attaquer aux défis les plus importants. C’est la raison pour laquelle je suis fier de soutenir Joe », a déclaré le sénateur démocrate Cory Booker, l’une des principales personnalités noires du parti démocrate.

« La réponse à la haine et à la division est de raviver notre sens de l’intérêt commun », a aussi écrit Cory Booker, qui avait abandonné en janvier la course à la Maison-Blanche.

Le ralliement de Cory Booker intervient alors que Joe Biden et son rival Bernie Sanders s’affronteront mardi lors d’une nouvelle grosse journée électorale où six États (Dakota du Nord, Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri et Washington) se prononceront pour désigner celui qui défiera Donald Trump en novembre.

Son appui s’ajoute à ceux d’autres anciens prétendants démocrates à la Maison-Blanche comme Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O’Rourke, Mike Bloomberg et Kamala Harris.

Tous ont estimé que l’ancien bras droit de Barack Obama était le mieux placé parmi les modérés pour faire barrage à M. Sanders, « socialiste » autoproclamé, dont les idées très à gauche pour les États-Unis font peur aux dirigeants démocrates.

De son côté, la sénatrice progressiste Elizabeth Warren, qui a raccroché les gants vendredi après une série de revers cuisants, n’a encore officiellement apporté son soutien à aucun des deux grands candidats encore en lice