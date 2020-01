(Washington) Les États-Unis ont annoncé vendredi plusieurs mesures exceptionnelles pour fermer les frontières ou imposer une quarantaine aux voyageurs revenant de Chine, notamment de la province du Hubei, épicentre de l’épidémie du nouveau coronavirus, selon qu’ils sont Américains ou non.

Agence France-Presse

À partir de dimanche à 17 h, les autorités interdiront l’entrée sur le territoire des non-Américains s’étant rendus en Chine dans les 14 jours précédents leur date d’arrivée désirée aux États-Unis, a annoncé le ministre de la Santé, Alex Azar, dans une conférence de presse à la Maison-Blanche, après avoir déclaré une urgence de santé publique liée au virus 2019-nCoV.

Pour les ressortissants américains, une quarantaine pouvant aller jusqu’à 14 jours sera imposée à ceux qui se sont rendus dans la province du Hubei dans les 14 jours précédents. Ils seront placés dans des bâtiments dédiés.

Quant aux Américains qui viendraient d’une province chinoise autre que celle du Hubei, une « quarantaine auto-imposée » leur sera demandée, chez eux, avec une surveillance des autorités.

Les membres de leur famille immédiate, ainsi que les résidents permanents aux États-Unis (cartes vertes), seront soumis au même régime que les citoyens américains.

« Ce sont des mesures préventives, le risque est faible aux États-Unis », a dit Alex Azar.

Tous les vols venant de Chine seront dirigés vers sept aéroports américains : New York JFK, Chicago, San Francisco, Seattle, Atlanta, Honolulu et Los Angeles.

Depuis la semaine dernière, le nombre de voyageurs provenant de Chine et se rendant aux États-Unis a chuté de près de 20 %, selon Ken Cuccinelli, responsable du département de la Sécurité intérieure, et le flot de passagers allant des États-Unis vers la Chine a baissé de plus de 50 %.

Il a aussi noté que les autorités avaient observé une augmentation du nombre d’Américains revenant de Chine ces cinq derniers jours. « Il semble que les Américains, en tout cas un certain nombre, reviennent ici », a dit Ken Cuccinelli.

Les compagnies aériennes américaines Delta, American et United ont suspendu ou vont prochainement suspendre tous leurs vols vers la Chine.

Le problème du dépistage est que les experts ne peuvent pas se fier totalement au test actuel de diagnostic du coronavirus, car ils ne connaissent pas encore sa précision.

« Ce n’est pas un test absolu », a dit Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses. « Si une personne a le VIH, je peux vous dire à 100 % s’il a le VIH. On en est encore loin » avec le test du nouveau coronavirus.

Plus tôt vendredi, les États-Unis avaient annoncé avoir placé en quarantaine les 195 Américains qui avaient été rapatriés mercredi de Wuhan, pour une durée de 14 jours, soit jusqu’au 4 février. Ils se trouvent sur une base militaire en Californie.

À ce jour, six cas ont été confirmés aux États-Unis, et 121 personnes font l’objet d’analyses.