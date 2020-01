Destitution: « Le président abusera encore de son pouvoir », avertit le procureur en chef

(NEW YORK) À moins qu’il ne soit condamné et destitué par le Sénat, Donald Trump « abusera encore de son pouvoir », a averti vendredi Adam Schiff, procureur en chef au procès en destitution du 45e président des États-Unis, lors de la troisième et dernière journée de l’argumentaire présenté par les démocrates.