Les démocrates reprochent au président Trump d’avoir autorisé cette frappe sans avoir consulté préalablement les huit plus hauts dirigeants du Congrès, dont la cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, et insistent sur le fait que seul le Congrès a le droit de déclarer la guerre, selon la Constitution.

(Washington) Les élus démocrates au Congrès américain vont déposer cette semaine une résolution visant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump, après l’élimination du général iranien Qassem Soleimani lors d’une frappe « provocatrice et disproportionnée » selon eux.

Agence France-Presse

« Cette semaine, la Chambre des représentants introduira une résolution sur les pouvoirs de guerre pour limiter les actions militaires du président contre l’Iran », a annoncé la cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi dans un communiqué diffusé tard dimanche soir.

Cette résolution « réaffirme les responsabilités anciennes du Congrès en matière de supervision en rendant obligatoire, en l’absence d’action parlementaire supplémentaire, la fin des hostilités militaires du gouvernement contre l’Iran d’ici 30 jours », explique Mme Pelosi dans ce message aux élus démocrates, majoritaires à la chambre basse.

La leader de l’opposition a de nouveau dénoncé « une frappe militaire aérienne provocatrice et disproportionnée » contre le chef militaire iranien, tué vendredi près de Bagdad.

Les démocrates reprochent au président Trump d’avoir autorisé cette frappe sans avoir consulté préalablement les huit plus hauts dirigeants du Congrès, dont Mme Pelosi, et insistent sur le fait que seul le Congrès a le droit de déclarer la guerre, selon la Constitution.

Mais le milliardaire républicain a balayé ces critiques en affirmant que ses messages sur Twitter avaient valeur d’avis officiel s’il décidait de frapper l’Iran.

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a aussi affirmé dimanche que le gouvernement avait « tous les pouvoirs nécessaires » pour le raid contre le général Soleimani et que Washington continuerait à agir « dans le respect de la loi et de la Constitution ».

Deux autres élues démocrates à la Chambre ont également annoncé la présentation cette semaine d’une résolution censée empêcher Donald Trump de déclarer unilatéralement une guerre contre l’Iran.