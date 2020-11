Si la nomination de Janet Yellen était confirmée par le Sénat, elle deviendrait la première femme à diriger le Trésor après avoir été la première femme à présider la puissante Réserve fédérale (Fed) entre 2014 et 2018.

(Washington) Joe Biden a choisi Janet Yellen, ancienne présidente de la Banque centrale, à la tête du Trésor, et dévoilé les membres-clés de son équipe économique composée de plusieurs femmes dont la priorité sera d’apporter un soutien « immédiat » au pays affecté par la pandémie.

Delphine TOUITOU

Agence France-Presse

« Voici l’équipe […] qui nous aidera à reconstruire notre économie encore plus forte que jamais », a annoncé le président désigné démocrate dans un communiqué.

L’économie américaine est à la peine, avec un chômage à 6,9 %, le double d’avant la pandémie. La croissance enregistrée au troisième trimestre, en rebond historique comparé au trimestre précédent, est en baisse de 2,9 % comparé au troisième trimestre 2019.

Si la nomination de Janet Yellen était confirmée par le Sénat, pour le moment à majorité républicaine, elle devrait devenir à 74 ans la première femme à diriger le Trésor après avoir été la première femme à présider la puissante Réserve fédérale (Fed) entre 2014 et 2018. Le Trésor est l’équivalent du ministère des Finances.

« Notre pays est actuellement confronté à de grands défis », a réagi Janet Yellen sur Twitter peu après l’annonce officielle.

La première tâche de la future secrétaire au Trésor sera de faire voter en urgence un nouveau plan d’aide en faveur des plus vulnérables alors que celui du printemps expire.

Mais cela pourrait s’avérer d’autant plus ardu que les démocrates ne sont pas assurés de disposer en janvier de la majorité au Sénat, contrairement à l’administration de Barack Obama lors de sa prise de fonction en janvier 2009, en pleine crise financière.

Rêve américain « pour tous »

« Pour nous remettre [de cette crise], nous devons restaurer le rêve américain — une société où chaque personne peut atteindre son potentiel et rêver encore plus grand pour ses enfants », a ajouté Mme Yellen.

Elle a promis, en tant que secrétaire au Trésor, de travailler « chaque jour à reconstruire ce rêve pour tous ».

M. Biden a également annoncé lundi la nomination de Wally Adeyemo au poste de secrétaire adjoint du Trésor.

D’origine nigériane et présenté comme « expert en politique macroéconomique », M. Adeyemo a notamment été directeur adjoint du Conseil économique national, conseiller à la sécurité nationale et chef de cabinet au Bureau de la protection financière des consommateurs.

« S’il est confirmé, M. Adeyemo serait le premier secrétaire adjoint au Trésor afro-américain », a souligné M. Biden, qui a en outre choisi Neera Tanden comme directrice du Bureau de la gestion et du budget. C’est aussi une première pour une femme d’origine indienne à ce poste.

La carrière de Mme Tanden s’est « concentrée sur la mise en œuvre de politiques conçues pour soutenir les familles de travailleurs, favoriser une croissance économique et réduire les inégalités rampantes », a souligné le président élu.

Parmi les autres nominations, à noter celle de Cecilia Rouse, une autre femme à prendre la tête du Conseil des conseillers économiques du président.

Là encore, une nomination inédite, relève M. Biden : « Elle deviendra la première Afro-Américaine et seulement la quatrième femme à diriger ce Conseil en 74 ans d’existence ».

Le nouveau président sera également entouré de Jared Bernstein, un proche de longue date puisque celui-ci avait été son propre économiste en chef au cours des premières années de l’administration de l’ancien président Barack Obama.

M. Bernstein sera membre du Conseil des conseillers économiques.

Enfin, Heather Boushey, qualifiée d’« économiste éminente » dont les travaux de recherches ont été centrés sur les inégalités économiques, sera également membre du Conseil des conseillers économiques du président, une agence au sein de la Maison-Blanche chargée d’aider à élaborer la politique économique nationale et internationale.

« De manière responsable »

« Cette équipe est composée de fonctionnaires novateurs qui aideront les communautés les plus durement touchées par la COVID-19 et s’attaqueront aux inégalités structurelles de notre économie », a encore estimé Joe Biden.

Il a assuré que ceux-ci travailleront « sans relâche pour s’assurer que chaque Américain bénéficie d’un juste retour pour son travail et d’une chance égale de progresser ».

Le démocrate, qui prendra ses fonctions dans une économie qui peine à se remettre du choc provoqué par la pandémie, a aussi estimé que cette équipe ressemblait aux États-Unis.

Sa vice-présidente élue Kamala Harris a rappelé que l’objectif de l’administration Biden serait d’ouvrir l’économie « de manière responsable ».