(Washington) La juge de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, imposante défenseuse des droits des femmes ayant été la deuxième femme juge à accéder au plus haut tribunal, est décédée vendredi à son domicile à Washington. Elle avait 87 ans.

Mark Sherman

Associated Press

Mme Ginsburg est décédée des suites d’un cancer métastatique du pancréas, a indiqué le tribunal.

Elle avait annoncé en juillet qu’elle recevait un traitement de chimiothérapie pour des lésions au foie, la plus récente de ses multiples batailles contre le cancer.

Une vedette aux yeux de plusieurs admirateurs, Mme Ginsburg a passé ses dernières années sur le banc en tant que leader incontestée de l’aile libérale de la Cour suprême. Les jeunes femmes en particulier semblaient embrasser la grand-mère juive de la Cour suprême, l’appelant affectueusement la « Notorious RBG », pour sa défense des droits des femmes et des minorités, et la force et la résilience dont elle faisait preuve dans sa vie personnelle.

PHOTO J. DAVID AKE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Ruth Bader Ginsburg a été nommée par Bill Clinton en 1993

Ses problèmes de santé ont inclus cinq épisodes de cancer à partir de 1999, des chutes ayant entraîné des côtes cassées, l’insertion d’un tuteur vasculaire pour dégager une artère bloquée et diverses autres hospitalisations après l’âge de 75 ans.

Elle a résisté aux appels de libéraux lui suggérant de prendre sa retraite pendant la présidence de Barack Obama à un moment où les démocrates étaient majoritaires au Sénat et qu’un remplaçant avec des vues similaires aurait pu être confirmé.