(Washington) Un Américain de 70 ans atteint de la COVID-19 et hospitalisé pendant deux mois à Seattle a eu la mauvaise surprise de recevoir une facture de 181 pages totalisant plus d’un million de dollars, a révélé samedi le quotidien Seattle Times.

Agence France-Presse

Michael Flor a été admis le 4 mars au centre médical Swedish Issaquah de Seattle. Il y est resté 62 jours, passant si près de la mort que les infirmières avaient tenu un soir le téléphone avec lequel sa femme et ses deux enfants lui faisaient leurs adieux.

Mais il a récupéré et il est sorti de l’établissement le 5 mai, sous les vivats du personnel soignant.

Son cœur a toutefois « failli s’arrêter une seconde fois » en recevant une facture longue de 181 pages et d’un montant total de 1 122 501,04 de dollars US, a-t-il dit au quotidien.

La facture détaille les soins qui lui ont été administrés et leur prix : 9736 $ US par jour pour la chambre en soins intensifs, près de 409 000 $ US pour sa transformation en chambre stérile en raison de la contagiosité du coronavirus pendant 42 jours, 82 000 $ US pour l’utilisation d’un respirateur artificiel pendant 29 jours, ou 100 000 $ US pour les soins de la « dernière chance », quand son pronostic vital avait été engagé pendant deux jours.

M. Flor, qui bénéficie du Medicare, la couverture santé des personnes âgées, ne devrait toutefois pas avoir à sortir son portefeuille, selon le Seattle Times.

Le gigantesque plan d’aide à l’économie américaine adopté par le Congrès comprend 100 millions de dollars US de budget pour indemniser les hôpitaux et les assurances privées ayant traité les patients victimes de la COVID-19.