Le «coliving», une nouvelle forme de colocation à New York

Originaire de Bombay, Nandita Iyer ne connaissait personne quand elle est arrivée à New York. Et pour ne pas habiter seule dans un « studio lugubre », elle a opté pour une chambre en « coliving ».

Elle vit avec des colocataires dans un des 14 appartements d'un petit immeuble du quartier branché du Lower East Side géré par la start-up Quarters. Mais ce qu'elle préfère, c'est profiter des espaces communs : une grande cuisine agrémentée d'une longue table et de coins divans, une terrasse où elle peut travailler, et un toit aménagé.

La demande étant au rendez-vous, en particulier de la part des jeunes de 18 à 35 ans de la génération milléniaux, les projets se multiplient.

Le cabinet Cushman & Wakefield estimait dans un rapport diffusé en mai que les principales start-up de coliving aux États-Unis proposaient environ 3200 chambres. Et en avaient 16 700 dans les tuyaux.

Quarters gère trois résidences à New York et Chicago et se prépare à grandir vite : sa maison mère basée en Allemagne, Medici Living, vient de lever 300 millions de dollars juste pour son expansion aux États-Unis, en plus de 1 milliard d'euros pour l'Europe.

Réseau social

« On apporte une solution facile à tous ceux qui arrivent dans une nouvelle ville », souligne Gil Hirak, responsable des opérations de Quarters aux États-Unis.