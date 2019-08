Mort d'Eric Garner: une juge recommande le renvoi du policier

« New York veut, et c'est compréhensible, pouvoir refermer ce chapitre difficile de l'histoire de la ville », a déclaré Phillip Walzak.

Les images de l'interpellation, filmées par un ami et mise en ligne peu après, avaient fait le tour du monde et provoqué un vif émoi. On y entend Eric Garner répéter « Je ne peux pas respirer » (« I can't breathe »).

Avant sa suspension, Daniel Pantaleo était toujours en fonction, même s'il n'était plus sur le terrain. Il a fait l'objet d'un procès disciplinaire en mai et juin, mais il s'agit d'une procédure interne à la police de New York. L'officier risque, au maximum, un licenciement.

« La décision confirme ce que le CCRB a toujours soutenu : l'officier Daniel Pantaleo a commis une faute le 17 juillet 2014 et ses actes ont provoqué la mort d'Eric Garner », a réagi le président du City Complaint Review Board, chargé de recevoir et d'instruire les réclamations de New-Yorkais visant des policiers.

« Le chef de la police doit immédiatement, et sans équivoque, accepter la recommandation du juge », a exhorté, lors d'un point de presse, le pasteur Al Sharpton, militant des droits civiques qui accompagne la famille Garner depuis la mort d'Eric Garner.

« Ne vous trompez pas », a-t-il prévenu. « Ceci n'équivaut pas à rendre justice à la famille Garner », a expliqué le pasteur, pour qui il aurait fallu en passer par la justice pénale.