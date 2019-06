Le Maine légalise le suicide médicalement assisté

La gouverneure démocrate Janet Mills, qui se disait incertaine par rapport à ce projet de loi, l'a finalement signé mercredi.

Elle a dit espérer que cette loi soit utilisée « avec parcimonie ».

L'Oregon avait été le premier État à légaliser une telle pratique en 1997, et il a fallu plus de dix ans au deuxième État, celui de Washington, pour faire de même. Bien que controversé, le suicide médicalement assisté gagne de plus en plus d'appuis aux États-Unis et cette année, au moins 18 États ont envisagé de telles mesures.

Le projet de loi du Maine permettra aux médecins de prescrire une dose mortelle de médicaments aux personnes en phase terminale. Il déclare que l'obtention ou l'administration de médicaments mettant fin à la vie n'est pas un suicide en vertu de la loi de l'État, légalisant ainsi la pratique souvent appelée suicide médicalement assisté.

La proposition avait été rejetée lors d'un référendum dans l'État et au moins sept autres fois lors de votes au Congrès. Le projet de loi actuel a été adopté avec une majorité d'un seul vote à la Chambre des représentants et par une faible marge au Sénat.

La signature de la loi représentait une victoire pour Staci Fowler, qui menait ce combat au nom de sa défunte amie Rebecca VanWormer. Mme VanWormer, dont le cancer du sein s'était répandu aux os, avait milité pour une telle loi en 2015, deux ans avant sa mort en 2017.

« C'était ce qu'elle voulait, a confié son amie. Et maintenant, tout le monde a cette option qu'elle n'a pas eue. »

Le Maine se joint à sept autres États - et à Washington D. C. - qui ont des lois semblables, selon le centre national Death With Dignity et le fonds politique Death With Dignity. Ces États sont : la Californie, le Colorado, Hawaii, l'Oregon, le Vermont, Washington et le New Jersey.