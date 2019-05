Plusieurs candidats démocrates appellent à destituer Trump

«Ce que Robert Mueller a fait n'est rien d'autre que renvoyer (le dossier) vers la (procédure de) destitution», a tweeté la sénatrice de Californie Kamala Harris.

Pour Pete Buttigieg, la déclaration de Robert Mueller «est la plus proche possible d'un renvoi vers une destitution». Le procureur «n'a pu ni disculper ni inculper le président, il a donc transmis le dossier au Congrès, qui seul peut faire rendre des comptes en bonne et due forme», a-t-il expliqué.

«C'est au Congrès d'agir. Il devrait» le faire, a renchéri la progressiste Elizabeth Warren, alors que Beto O'Rourke soulignait «l'obligation morale et légale» du Congrès d'engager immédiatement la procédure.

«Il doit y avoir des conséquences, des comptes rendus et une justice», a commenté le candidat du Texas.