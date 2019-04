Une agente russe qui a infiltré la NRA condamnée à la prison

La juge Tanya Chutkan a suivi les recommandations des procureurs, qui avaient expliqué ne requérir que 18 mois de prison en raison de l'«aide conséquente» de M me Butina «aux forces de l'ordre».

La Russe de 30 ans coopère avec la justice américaine depuis qu'elle a plaidé coupable en décembre d'avoir agi comme un agent d'un pays étranger sans notifier officiellement le gouvernement, un chef d'inculpation qualifié d'«espionnage léger» par l'accusation.

Mme Butina, qui a déjà passé neuf mois en détention provisoire depuis son arrestation en juillet 2018, sera renvoyée en Russie à l'issue des neuf mois lui restant à purger.

Ses avocats demandaient son renvoi en Russie dès sa peine prononcée.

Originaire de Sibérie, elle s'était fait remarquer dès 2014 du lobby conservateur américain en militant pour une organisation pro-armes russe, le Droit aux Armes.

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme aux longs cheveux roux dénonçait la stricte régulation sur les armes dans son pays, posant souvent avec un pistolet à la main.

Monnaie d'échange

Lors de visites aux États-Unis, elle avait rencontré dès 2015 des responsables de la National Rifle Association (NRA), le plus grand lobby des armes américain, proche du parti républicain.

Selon l'accusation, elle travaillait sous la direction d'Alexandre Torchine, un responsable politique et banquier proche du président russe Vladimir Poutine, qui est sous le coup de sanctions américaines depuis avril.

Moscou a dénoncé des accusations américaines «infondées» et une «inquisition politique».

La justice américaine estime que, malgré l'absence de liens entre l'accusée et les services de renseignement russes, Mme Butina faisait partie d'un complot du Kremlin visant à infiltrer et perturber le système politique américain, notamment lors de l'élection de 2016 qui avait vu la victoire de Donald Trump.

Mais son cas ne semble pas lié à la tentaculaire enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe. Son rapport, rendu public la semaine dernière, a conclu qu'il n'y avait pas eu d'entente entre les membres de l'équipe Trump et la Russie, malgré de nombreux contacts.