Shutdown: des républicains s'opposent à une déclaration d'urgence

Donald Trump doit-il déclarer l'urgence, comme il l'a évoqué, afin d'ériger un mur à la frontière avec le Mexique ? Porte de sortie potentielle au plus long shutdown de l'histoire des États-Unis, l'idée déplaît jusque dans les rangs républicains.

Déclarer l'urgence nationale face à la « crise humanitaire et sécuritaire » se jouant selon lui à la frontière sud serait pourtant « la solution de facilité », avait-il avancé, quand bien même l'usage d'une telle prérogative plongerait, à coup sûr, le pays dans une tempête politico-judiciaire.

Une loi votée en 1976, le « National Emergencies Act », autorise le président des États-Unis à invoquer une « urgence » nationale pour activer des pouvoirs extraordinaires qui permettraient à l'actuel occupant de la Maison-Blanche de contourner le Congrès et de s'appuyer sur l'armée pour construire l'édifice qu'il réclame.

« Si nous le faisons, ça se jouera au tribunal, et le mur ne sera pas construit », a mis en garde dimanche sur CNN le républicain Ron Johnson, chef de la commission du Sénat sur la sécurité intérieure, disant qu'il « détesterait » voir M. Trump recourir à une procédure d'urgence exceptionnelle.

Photo Alex Brandon, archives Associated Press

« Nous ne voulons pas en venir à une déclaration d'urgence nationale », a confié dimanche sur ABC Steve Scalise, numéro deux républicain à la Chambre des représentants. « La loi autorise clairement le président à le faire, mais il a dit qu'il ne voulait pas en arriver là. Il veut que le Congrès résolve ce problème ».

« Ils prennent du bon temps »

Mais alors que le shutdown qui paralyse partiellement les administrations fédérales américaines entrera lundi dans sa quatrième semaine ouvrée, aucune solution politique ne semble se profiler à l'horizon enneigé de la capitale.

« Je suis à la Maison-Blanche, à attendre. Les démocrates sont partout sauf à Washington alors que les gens attendent d'être payés. Ils prennent du bon temps et ne discutent même pas ! », a tweeté dimanche matin Donald Trump.

Pour la première fois vendredi, les 800 000 fonctionnaires fédéraux affectés par le shutdown n'ont pas touché leur salaire.

Et tandis que 53 % des Américains rejettent sur M. Trump et les républicains la responsabilité de cette impasse politique (contre 29 % sur les démocrates) selon un sondage publié samedi par le Washington Post et ABC News, le président a reconnu, tout en le minimisant, l'impact de la fermeture du gouvernement.

« Les dégâts causés à notre pays par une frontière sérieusement poreuse [...] sont nettement plus grands que ceux d'un shutdown », a-t-il estimé sur Twitter, ajoutant que les démocrates pouvaient « facilement régler » la crise « dès qu'ils seraient de retour à Washington ».

Aucun compromis n'a pu être trouvé jusqu'ici entre le président républicain, qui réclame 5,7 milliards de dollars pour le mur anti-migrant, et les démocrates, farouchement opposés à ce projet, qu'ils jugent « immoral », coûteux et inefficace pour lutter contre l'immigration clandestine.