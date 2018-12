La foule massée sur Times Square pour le Nouvel An

Snoop Dogg, Sting et Christina Aguilera vont accueillir 2019, lundi soir à Times Square, avec des milliers de touristes et de New-Yorkais venus fêter sous la traditionnelle boule de cristal, les feux d'artifice et les confettis.

STEPHEN R. GROVES Associated Press New York

Les spectateurs ont commencé à se rassembler en début d'après-midi pour le spectacle télévisé. Comme cela se fait depuis des années, la célébration se déroule sous haute surveillance policière. Les fêtards sont fouillés, pour éviter que quiconque ne soit armé, puis ils sont entassés dans un espace confiné en attendant les douze coups de minuit.

Tous les visiteurs de retour après avoir assisté aux festivités de l'an dernier espéraient une météo plus clémente. L'arrivée de l'année 2018 s'était déroulée sous une température parmi les plus froides jamais enregistrées, alors que le mercure avait chuté jusqu'à-12 degrés Celsius.

Pour 2019, la foule a droit à des températures plus chaudes, mais c'est la pluie qui risque de gâcher le plaisir puisque les parapluies sont interdits pour des raisons de sécurité.

Beau temps, mauvais temps, les artistes ont promis de tout donner pour animer la foule.

Dan + Shay, Bastille et New Kids On The Block vont interpréter leurs succès pour le « Rockin'Eve » de Dick Clark, et l'auteur-compositeur-interprète Bebe Rexha interprétera la chanson « Imagine », de John Lennon, tout juste avant le compte à rebours des 60 dernières secondes avant minuit.

Ceux qui sont sur place assez tôt pour s'installer debout sur Times Square peuvent avoir une vue assez bonne de la scène où se produisent les artistes. Le reste de la foule, entassée dans des enclos qui s'étendent sur plusieurs pâtés de maisons au nord vers Central Park, doit suivre l'action sur des écrans géants.

Sécurité renforcée

Les fameux enclos ne disposent pas de toilettes publiques ni de poubelles et les sacs à dos sont interdits, ce qui complique les plans pour s'improviser un pique-nique. Malgré tout, les fêtards devraient être plutôt nombreux, bien que le décompte réel risque de demeurer bien en dessous de la foule d'un à deux millions de personnes que vantent les organisateurs et les autorités municipales.

Des milliers de policiers seront sur place pour assurer la sécurité du public, avec l'aide de chiens renifleurs de bombes, 1225 caméras de surveillance et 235 « véhicules de blocage » pour prévenir les attentats à la voiture bélier.

La programmation officielle a commencé à 18 h, avec l'éclairage et l'ascension de la boule du réveillon au sommet de la tour du One Times Square. L'Association de l'amitié sino-américaine a eu le privilège d'actionner le commutateur géant qui illumine la boule avant de présenter un spectacle mettant de l'avant la culture chinoise.

Chaque année, la boule tombe au moment du compte à rebours de minuit. Cette année, il s'agit d'une sphère géodésique de 3,5 mètres de diamètre recouverte de 2688 triangles de cristal Waterford éclairés par 32 256 diodes luminescentes. Les chiffres « 2019 » vont s'illuminer sur le coup de minuit, accompagnés de pièces pyrotechniques et de 3000 livres de confettis.

Parmi les confettis, des dizaines de milliers de souhaits en provenance de partout dans le monde vont être libérés. Les gens pouvaient écrire leurs souhaits sur des morceaux de confettis sur un « mur de souhaits » à Manhattan ou pouvaient les soumettre en ligne. Certains des souhaits seront lus par les artistes tout au long de la soirée.