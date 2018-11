Des manifestants en appui à l'enquête Mueller

Des manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes des États-Unis, jeudi, pour appeler à la « protection » de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une possible coordination entre la Russie et la campagne à la présidence de Donald Trump en 2016.

Associated Press New York

Plusieurs centaines de manifestants se sont réunis à Times Square à New York et ont scandé des slogans, tels que « Ne touchez pas à Mueller » et « Personne n'est au-dessus des lois », avant de marcher jusqu'au centre-ville. Ils tenaient des pancartes affirmant « La vérité doit triompher » et « Abrogez, remplacez Trump ».

Des foules se sont également formées à Chicago, Greensboro, en Caroline du Nord, Chattanooga, au Tennessee et beaucoup d'autres endroits. Les organisateurs soutiennent que la nomination du procureur général par intérim, Matthew Whitaker, est une « tentative délibérée d'obstruction à l'enquête du procureur spécial ».

Au lendemain des élections de mi-mandat, M. Trump a demandé la démission de Jeff Sessions et l'a ensuite remplacé par M. Whitaker, son chef de cabinet. Ce dernier a rapidement critiqué l'enquête de M. Mueller, disant notamment qu'elle risquait d'« aller trop loin ».