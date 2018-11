Tuerie de Californie: le tireur était un ancien soldat de 28 ans

Le suspect, qui se serait suicidé, s'appelait Ian David Long, a précisé M. Dean lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il avait servi dans le corps d'élite des Marines. « Nous n'avons aucune idée de ses motivations », a-t-il souligné tout en précisant qu'il n'y avait « aucune indication » qu'il avait ciblé des employés.

« Nous avons eu plusieurs contacts avec M. Long au fil des ans, pour des incidents mineurs, un accident de la route », a-t-il relevé. Et il avait été victime de coups dans un bar en janvier 2015, mais ce n'était pas l'établissement visé mercredi soir.

En avril, des policiers se sont rendus chez lui après avoir été contactés. « Ils ont discuté avec lui. Il était d'une certaine manière furieux ».

« Il agissait de manière irrationnelle » au point que des experts de la police en troubles psychologiques sont intervenus, mais l'ont, in fine, laissé chez lui ne trouvant pas de raisons de l'arrêter ni de l'interner, a poursuivi le shérif, ajoutant que leur impression était qu'il pouvait souffrir de stress post-traumatique du fait de ses antécédents militaires.

Long était armé d'un pistolet Glock 21 de calibre .45 acheté légalement, qui était équipé d'un chargeur plus grand que celui de dix balles pour lequel il est normalement conçu, a expliqué le shérif.

Plusieurs témoins ont indiqué qu'il avait utilisé des fumigènes lors de la fusillade, mais le shérif Dean n'a pas été en mesure de le confirmer à ce stade.

Douze victimes

L'homme avait fait irruption peu avant 23 h 30 (heure locale) dans le Borderline Bar and Grill, qui accueillait au moment du drame une soirée étudiante à laquelle « plusieurs centaines » de jeunes devaient prendre part, a déclaré le capitaine Garo Kuredjian, des services du shérif du comté de Ventura.

Le shérif de ce comté de la périphérie de Los Angeles, Geoff Dean, a indiqué lors d'une conférence de presse que 12 personnes avaient été tuées pendant la fusillade, dont un policier parmi les premiers arrivés sur les lieux. Touché de plusieurs balles à son entrée dans le bar, il est mort quelques heures plus tard à l'hôpital.

« C'est une scène horrible. Il y a du sang partout », a-t-il confié.

Sur place, de nombreuses familles cherchaient à retrouver la trace de leurs proches qui se trouvaient à l'intérieur du bar, à l'instar de Jason Coffman, sans nouvelles de son fils Cody, 22 ans.

« La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit au revoir et se rendait au Borderline », a-t-il expliqué aux journalistes, des sanglots dans la voix.

Quelques minutes plus tard, Jason Coffman recevait un appel téléphonique et fondait en larmes.

Homme vêtu de noir

Le bilan comprenait en outre un nombre indéterminé de blessés, admis dans plusieurs hôpitaux de la région

Selon le Los Angeles Times, 18 personnes étaient soignées après s'être blessées en s'échappant du bar au beau milieu de la fusillade, mais il ne s'agit pas de blessures par balles dans leur cas.

Les motifs du tireur, dépourvu de papiers d'identité et vraisemblablement identifié grâce à ses empreintes et ses nombreux tatouages, restaient indéterminés mercredi matin.

Plusieurs témoins qui se trouvaient dans le Borderline Bar and Grill ont décrit un individu imposant, entièrement vêtu de noir, portant une « barbe » ou le visage masqué par un foulard noir selon les cas, et tenant une arme de poing de gros calibre.

Pistolet semi-automatique

Holden Harrah, un jeune homme de 20 ans, se rend régulièrement dans cet établissement.

« J'ai vu le tireur, il était habillé en noir, avec des lunettes, camouflé. Il a sorti une arme et a commencé à tirer », a-t-il expliqué à l'AFP, détaillant avoir dû « ramper » pour sortir du bar et rejoindre sa voiture.

Le bar organisait tous les mercredis des soirées étudiantes, ouvertes aux jeunes de plus de 18 ans, alors qu'il faut le plus souvent avoir 21 ans - l'âge légal pour boire de l'alcool - pour entrer dans un bar aux États-Unis. Le shérif a estimé que les victimes avaient probablement entre 21 et 26 ans.