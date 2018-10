Présidentielle de 2020: les démocrates s'activent

Avant de signer les chèques de 100 000 $ US, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a invité les présidents du parti démocrate de l'Iowa, du New Hampshire, de la Caroline du Sud et du Nevada à rencontrer l'animateur de télévision Jimmy Kimmel et le producteur de hip-hop DJ Khaled.

STEVE PEOPLES , KEN THOMAS , JUANA SUMMERS Associated Press CONCORD, New Hampshire

M. Garcetti n'est peut-être pas le candidat éventuel le plus connu en vue de la présidentielle de 2020, mais il ne sera pas oublié de ceux qui dirigent les démocrates dans les États les plus responsables de la sélection du prochain candidat à la présidence du parti.

Après la collecte de fonds en Californie, qui a réuni dix présidents d'État, suivie d'un dîner privé, le mois dernier, M. Garcetti a remis un chèque de 100 000 $ US à chacun. C'est l'argent, plus que la célébrité, qui a impressionné le président du parti démocrate du New Hampshire, Ray Buckley.

« De toute évidence, nous sommes extrêmement reconnaissants envers ceux qui nous aident, a déclaré M. Buckley à l'Associated Press. Un si grand nombre de nos États sont aux prises avec des élections épiques. »

Nombre des membres les plus ambitieux du parti démocrate ont commencé à établir des relations sur le terrain dans les États les plus responsables de la sélection du prochain candidat à la présidence, bien que peu le fassent aussi effrontément que le maire de Los Angeles. La plupart des gens s'adressent plus calmement à des candidats locaux avec des appels téléphoniques, des courriels et des dons dans l'Iowa, le New Hampshire, la Caroline du Sud et le Nevada, les États devant organiser les quatre premiers concours primaires présidentiels dans environ 15 mois.

Ces relations exigent un équilibre délicat de ceux qui voudront se démarquer de la foule l'année prochaine, sans pour autant négliger les élections de mi-mandat cruciales cet automne. Le contrôle du Congrès et des assemblées d'État à travers le pays sont en jeu dans seulement trois semaines.

Le sénateur Cory Booker du New Jersey a amassé plus de 7 millions $ US et fait campagne dans 21 États pour représenter d'autres candidats démocrates au cours de la présente saison, a annoncé un assistant. Il a également participé à une réunion avec des membres de la famille démocrate élargie dans l'Iowa la semaine dernière, avant et après avoir fait campagne pour des dizaines de candidats à des postes tels que secrétaire à l'agriculture et commissaire aux comptes de l'État.

M. Booker, qui envisage ouvertement une candidature pour 2020, fera campagne pour les démocrates de la Caroline du Sud jeudi.

En plus de mener sa propre campagne de réélection, la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts participe à un blitz de mi-mandat pour aider d'autres démocrates du pays à remporter la victoire. Bien qu'elle n'ait pas encore fait campagne pour les démocrates dans le New Hampshire, l'État voisin, elle a été parmi les premiers élus à appeler la candidate au poste de gouverneur, Molly Kelly, la nuit de sa victoire à l'élection primaire.

Mme Warren a également désigné du personnel pour aider les candidats dans les premiers États à voter, y compris d'anciens membres du personnel travaillant actuellement pour les partis démocrates du New Hampshire et de la Caroline du Sud.

Dans l'Iowa, les candidats au Congrès J. D. Scholten et Cindy Axne ont reçu un coup de pouce de la part de l'ancien secrétaire au Logement, Julian Castro, le week-end dernier. Le sénateur Bernie Sanders du Vermont devrait rassembler ses partisans derrière M. Scholten plus tard ce mois-ci.

Une démocrate de l'Iowa, Deidre DeJear, candidate du parti au poste de secrétaire d'État, a obtenu le soutien de plusieurs candidats à la présidence, dont le plus utile est celui de la sénatrice californienne Kamala Harris. Elles se sont rencontrées à Los Angeles lors d'un événement organisé en avril sous le parrainage de The Links, une organisation de services dédiée aux femmes professionnelles noires.

Leur lien a grandi depuis.

Le jour des primaires en juin, Mme DeJear a reçu un appel téléphonique d'encouragement de Mme Harris avant de remporter de justesse sa course, devenant ainsi la première candidate noire de l'Iowa à occuper des fonctions gouvernementales dans un grand parti politique. La sénatrice californienne a participé à une collecte de fonds en faveur de Mme DeJear à Washington et envisage de se rendre pour la première fois ce mois-ci dans l'Iowa afin de rassembler les jeunes électeurs au nom de Mme DeJear.

« Avoir de grands noms dans l'Iowa peut vraiment pousser les gens à voter tôt, les pousser à faire du bénévolat - c'est juste un niveau d'excitation supplémentaire, a déclaré Cynthia Sebian-Lander, la directrice de campagne de Mme DeJear. Ce que nous devons faire, c'est utiliser ces visites comme un moyen de parler de nos candidats et de l'importance de voter lors de chaque course. »

Au-delà de l'Iowa, Mme Harris a amassé plus d'un million de dollars au cours des 15 premiers jours d'octobre pour aider les candidats démocrates, selon un assistant. Elle a voyagé dans 10 États et envisage de se rendre en Caroline du Sud cette semaine.

La sénatrice Kirsten Gillibrand de New York, qui a passé une grande partie de l'année à aider à l'élection de candidates au pays, a envoyé neuf courriels pour recueillir des fonds en faveur de la candidate au Sénat du Nevada, Jacky Rosen. Lors du récent débat de la Cour suprême, Mme Gillibrand a pris 20 minutes pour s'adresser aux démocrates du Nevada par téléconférence.

« Ce que vous faites dans cette campagne pourrait faire basculer le Sénat, a prévenu la démocrate de New York dans une vidéo. Je pense que le siège de Jacky est l'un des sièges les plus importants, sinon le plus important. »

Bien que cela puisse paraître tôt, les vétérans de la politique notent que les élections de mi-mandat peuvent être essentielles dans le processus en plusieurs étapes d'une candidature à la présidence. Même si le président Donald Trump a triomphé après avoir fait fi de telles stratégies, les relations tisées dans les premiers États à voter devraient compter, en particulier quand on sait qu'une vingtaine de candidats pourraient se lancer.

Outre les jeunes sénateurs, les premières perspectives vont de l'ancien vice-président Joe Biden à l'avocat Michael Avenatti, en passant par le gouverneur de Washington, Jay Inslee, et le maire Pete Buttigieg de South Bend, dans l'Indiana.

M. Garcetti utilise ses relations dans le sud de la Californie pour tenter de se détacher du peloton.

Déjà un habitué des États qui voteront en premier, il a eu l'idée d'organiser un événement fastueux à Los Angeles après avoir engrangé 100 000 $ US pour le parti démocrate de la Caroline du Sud. M. Garcetti a finalement contribué à collecter 1,5 million $ US lors de la collecte de fonds de fin septembre à Los Angeles avec MM. Kimmel et Khaled, qui ont également attiré des personnalités influentes de la Californie, telles que le cofondateur de LinkedIn Reid Hoffman et l'ancien président-directeur général de Disney Michael Eisner.

Dix partis démocrates d'États ont reçu des chèques de 100 000 $ US, notamment des champs de bataille comme le Michigan, le Minnesota, l'Ohio, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

L'ancien président du parti démocrate de la Caroline du Sud, Jaime Harrison, est encouragé de voir toute cette énergie.

« Je pense que ce sera tout un combat », a-t-il prédit.