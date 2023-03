Cuba

Un avion atterrit d’urgence après avoir heurté des oiseaux

(La Havane) Un avion a atterri d’urgence à La Havane dimanche et les passagers l’ont évacué par les toboggans après une collision avec des oiseaux et l’apparition de fumée dans la cabine, ont annoncé les autorités cubaines et la compagnie aérienne.