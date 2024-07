L’ouragan Béryl, qui a déjà fait sept morts, se dirige vers le Mexique

(Bridgetown) Les pluies et vents violents de l’ouragan Béryl balayent mercredi la Jamaïque et sont attendus jeudi soir au Mexique après avoir fait au moins sept morts et causé des destructions considérables dans le sud-est des Caraïbes et au Venezuela.