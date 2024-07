PHOTO RICARDO MAZALAN, ASSOCIATED PRESS

L’ouragan Béryl passe en catégorie 5 et fait au moins un mort

(San Juan) L’ouragan Béryl est passé au statut de catégorie 5 lundi soir, après avoir arraché les portes, les fenêtres et les toits des maisons dans le sud-est des Caraïbes avec des vents dévastateurs et une onde de tempête alimentée par la chaleur record de l’Atlantique.

Dánica Coto Associated Press

Béryl a touché terre sur l’île de Carriacou à Grenade en tant que première tempête de catégorie 4 dans l’Atlantique, puis en fin de journée, le National Hurricane Center de Miami a déclaré que les vents avaient augmenté à 260 km/h. Des fluctuations de force sont probables dans les prochains jours, à mesure que la tempête s’avance plus loin dans les Caraïbes.

PHOTO RICARDO MAZALAN, ASSOCIATED PRESS Des vagues frappent une jetée alors que l’ouragan Beryl touche Bridgetown, à la Barbade, le 1er juillet.

Le premier ministre de la Grenade, Dickon Mitchell, a déclaré lundi soir qu’une personne était décédée et qu’il ne pouvait pas encore dire s’il y en avait d’autres, car les autorités n’avaient pas été en mesure d’évaluer la situation sur les îles de Carriacou et de la Petite Martinique, où de premiers rapports faisaient état de dégâts importants, cependant les communications étaient largement interrompues.

« Nous espérons qu’il n’y aura pas d’autres morts ni blessés, a-t-il déclaré. Mais gardez à l’esprit le défi que nous avons à Carriacou et à la Petite Martinique. » M. Mitchel a ajouté que le gouvernement enverrait des gens dès mardi matin pour évaluer la situation sur les îles.

Les rues depuis l’île de Sainte-Lucie jusqu’à la Grenade étaient jonchées de chaussures, d’arbres, de lignes électriques tombées et d’autres débris dispersés par des vents allant jusqu’à 240 km/h. L’ouragan a brisé des bananiers en deux et laissé des vaches mortes dans de verts pâturages, avec des maisons faites de tôle et de contreplaqué inclinées de manière précaire à proximité.

Béryl balayait toujours le sud-est des Caraïbes lundi soir alors qu’il pénétrait dans la mer des Caraïbes sur une trajectoire se dirigeant juste au sud de la Jamaïque et vers la péninsule mexicaine du Yucatan jeudi soir en tant que tempête de catégorie 1.

Béryl se trouvait à environ 825 kilomètres à l’est-sud-est d’Isla Beata en République dominicaine et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 33 km/h. Un avertissement d’ouragan était en vigueur pour la Jamaïque et un avertissement de tempête tropicale pour la côte sud d’Hispaniola, l’île partagée par Haïti et la République dominicaine.

Des fluctuations sont probables, mais Béryl devrait rester proche de l’intensité d’un ouragan majeur alors qu’il se déplace vers le centre des Caraïbes et passera près de la Jamaïque mercredi, a déclaré le National Hurricane Center.

« Béryl devrait rester un ouragan majeur extrêmement dangereux à mesure qu’il se déplace sur les Caraïbes orientales », a prévenu le National Hurricane Center.

PHOTO CHANDAN KHANNA, AGENCE FRANCE-PRESSE Des panneaux publicitaires sont tombés dans la rue lorsque l’ouragan Beryl passait près de Bridgetown, à la Barbade, le 1er juillet.

Le dernier ouragan violent à avoir frappé le sud-est des Caraïbes était l’ouragan Ivan, il y a 20 ans, qui a tué des dizaines de personnes à la Grenade.

Lundi après-midi, les autorités ont reçu des « rapports faisant état de dégâts » en provenance de Carriacou et des îles environnantes, a indiqué Terence Walters, coordinateur national des catastrophes à la Grenade. Le premier ministre Mitchell a annoncé qu’il se rendrait à Carriacou dès que les conditions seraient sûres, notant qu’il y a eu une onde de tempête « importante ».

Les autorités de la Grenade ont dû évacuer les patients vers un étage inférieur après que le toit de l’hôpital ait été endommagé, a-t-il expliqué.

« Il est probable que les dégâts soient encore plus importants », a-t-il déclaré aux journalistes. « Nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à prier. »

À la Barbade, Wilfred Abrahams, ministre de l’Intérieur et de l’Information, a déclaré que les drones – qui sont plus rapides que les équipages qui parcourent l’île – évalueraient les dégâts une fois Beryl passé.

Un ouragan historique

Béryl est passé d’une dépression tropicale à un ouragan majeur en seulement 42 heures – un exploit accompli seulement six fois dans l’histoire des ouragans dans l’Atlantique, et avec le 1er septembre comme date la plus rapprochée, selon l’expert en ouragans Sam Lillo.

Il s’agit également de l’ouragan de catégorie 4 le plus tôt jamais enregistré dans l’Atlantique, devançant l’ouragan Dennis, devenu une tempête de catégorie 4 le 8 juillet 2005.

« C’est un ouragan dangereux pour les îles du Vent », a affirmé Michael Lowry, spécialiste des ouragans et expert en ondes de tempête, qui a prévenu que lorsque Béryl débarquerait, « cela serait une situation très grave ».

Béryl a puisé sa force dans des eaux records, plus chaudes maintenant qu’elles ne le seraient au plus fort de la saison des ouragans en septembre, a-t-il expliqué.

Béryl a également marqué l’extrême est où un ouragan s’est formé dans l’Atlantique tropical en juin, battant un record établi en 1933, selon Philip Klotzbach, chercheur sur les ouragans à l’Université d’État du Colorado.

Dimanche soir, Béryl a formé un nouvel œil, ou centre, quelque chose qui affaiblit généralement légèrement une tempête à mesure qu’elle s’agrandit. Les experts disent qu’il est maintenant de nouveau en renforcement.

Jaswinderpal Parmar de Fresno, en Californie, qui faisait partie des milliers de personnes qui se sont rendues à la Barbade pour la finale de la Coupe du monde de cricket Twenty20 samedi, a déclaré que lui et sa famille étaient désormais coincés là-bas avec des dizaines d’autres adeptes, leurs vols ayant été annulés dimanche.

D’autres phénomènes météorologiques à venir

Alors même que Béryl s’abattait sur le sud-est des Caraïbes, des responsables gouvernementaux ont mis en garde contre un groupe d’orages imitant la trajectoire de l’ouragan et qui ont 70 % de chances de se transformer en dépression tropicale.

« Il y a toujours une inquiétude lorsque des tempêtes se succèdent, a indiqué M. Lowry. Si deux tempêtes se déplacent sur la même zone ou à proximité, la première tempête affaiblit l’infrastructure, de sorte que le système secondaire n’a pas besoin d’être aussi puissant pour avoir des impacts graves. »

Béryl est la deuxième tempête nommée dans la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre. Plus tôt ce mois-ci, la tempête tropicale Alberto a touché terre dans le nord-est du Mexique et a tué quatre personnes.

L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique prévoit que la saison des ouragans 2024 sera probablement bien supérieure à la moyenne, avec entre 17 et 25 tempêtes nommées. Les prévisions prévoient jusqu’à 13 ouragans et quatre ouragans majeurs.

Une saison moyenne des ouragans dans l’Atlantique produit 14 tempêtes nommées, dont sept ouragans et trois ouragans majeurs.