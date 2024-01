Le 6 janvier, les sauveteurs ont fouillé dans les décombres, se concentrant sur la récupération des corps plutôt que sur la recherche de survivants, cinq jours après le violent tremblement de terre qui a frappé le centre du Japon et dont le bilan s’élève désormais à 98 morts.

(Wajima) Une femme a été soigneusement retirée des décombres 72 heures après qu’une série de puissants séismes ont secoué la côte ouest du Japon. Malgré les efforts de secours, le bilan des décès s’élève à au moins 98 personnes.

Hiro Komae, Ayaka Mcgill et Yuri Kageyama Associated Press

Le nombre de disparus a chuté à 211 samedi, après avoir fortement augmenté il y a deux jours.

Un aîné a été retrouvé vivant mercredi dans une maison effondrée à Suzu, l’une des villes de la préfecture d’Ishikawa les plus durement touchées. Sa fille a crié « papa, papa » alors qu’un groupe de pompiers le sortait sur une civière, le félicitant d’avoir tenu si longtemps après le séisme de magnitude 7,6 qui a frappé lundi.

D’autres ont été contraints d’attendre pendant que les sauveteurs recherchaient leurs proches.

Les responsables d’Ishikawa ont déclaré que 59 des personnes décédées se trouvaient dans la ville de Wajima et 23 à Suzu, tandis que d’autres décès ont été signalés dans cinq villes voisines. Plus de 500 personnes ont été blessées, dont au moins 27 grièvement.

L’Institut de recherche sur les tremblements de terre de l’Université de Tokyo a découvert que le littoral sablonneux de l’ouest du Japon s’est déplacé jusqu’à 250 mètres vers la mer à certains endroits.

Les tremblements de terre ont déclenché un vaste incendie dans la ville de Wajima, ainsi que des tsunamis et des glissements de terrain dans la région. Certaines routes ayant été coupées par les destructions, les inquiétudes se sont accrues concernant les communautés dans lesquelles l’eau, la nourriture, les couvertures et les médicaments n’étaient pas encore arrivés.

Les États-Unis ont annoncé vendredi une aide de 100 000 $, comprenant des couvertures, de l’eau et des fournitures médicales, et ils ont promis que davantage d’aide serait apportée. Le joueur majeur des Dodgers, Shohei Ohtani, a également annoncé une aide pour la région de Noto, sans toutefois en divulguer le montant.

Des milliers de soldats japonais ont rejoint les efforts de secours pour atteindre les endroits les plus durement touchés de la péninsule de Noto, le centre du séisme, relié par une étroite bande de terre au reste de l’île principale de Honshu.

Des experts ont mis en garde contre des maladies, voire des décès, dans les centres d’évacuation qui abritent désormais environ 34 000 personnes ayant perdu leur logement, dont beaucoup sont des personnes âgées.

Masashi Tomari, un ostréiculteur de 67 ans qui vit dans la ville d’Anamizu à Ishikawa, a déclaré qu’il était difficile de dormir par terre avec une seule couverture. Il n’y avait pas de chauffage jusqu’à l’arrivée de deux calorifères jeudi, trois jours après le séisme.

Des dizaines de répliques sismiques ont secoué Ishikawa et la région voisine la semaine dernière. Le Japon est un pays extrêmement sujet aux tremblements de terre. Les prévisions météorologiques prévoyaient de la pluie et de la neige au cours du week-end, et les experts ont mis en garde contre d’autres répliques sismiques.