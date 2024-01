Discours du Nouvel An Xi Jinping déclare que la Chine « sera sûrement réunifiée »

(Pékin) L’économie chinoise est « plus résiliente et plus dynamique que précédemment », a estimé dimanche le président Xi Jinping dans un discours du Nouvel An qui a été aussi l’occasion d’affirmer que la Chine sera « sûrement réunifiée ».