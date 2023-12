(Islamabad) Le Pakistan a interdit les célébrations publiques du Nouvel An cette année, en solidarité avec les Palestiniens à Gaza, le gouvernement appelant les Pakistanais à marquer l’évènement « avec simplicité ».

Agence France-Presse

Dans un discours télévisé jeudi soir, le premier ministre Anwaar-ul-Haq Kakar a annoncé que, compte tenu de la situation dans la bande de Gaza, le gouvernement avait « complètement interdit toute sorte d’évènements publics pour célébrer la Nouvelle Année ».

Le Nouvel An est férié au Pakistan, et le passage à la nouvelle année est généralement célébré de façon turbulente et bruyante, avec notamment feux d’artifice et tirs aériens.

« La nation pakistanaise tout entière et l’oumma (communauté, NDLR) musulmane sont profondément attristées par le génocide des Palestiniens oppressés, particulièrement le massacre d’enfants innocents, à Gaza et en Cisjordanie », a ajouté M. Kahar.

Les opérations militaires d’Israël dans la bande de Gaza – en représailles de l’attaque du Hamas en Israël qui ont fait environ 1140 morts, en majorité des civils, le 7 octobre – ont laissé une bonne partie du nord du petit territoire palestinien en ruines, et y ont tué plus de 21 000 personnes selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le mouvement islamiste palestinien.

Sharjah, l’un des Émirats arabes unis, a également interdit jeudi les feux d’artifice traditionnels du Nouvel An, en « solidarité et coopération humanitaire avec nos frères de la bande de Gaza », selon une publication de la police sur Facebook.