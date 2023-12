(Islamabad) Pour la première fois, l’intelligence artificielle (IA) a été utilisée pour prononcer un discours de l’ancien premier ministre pakistanais emprisonné Imran Khan, devant ses partisans. Cette évolution étonnante pourrait aider son parti politique à remporter les prochaines élections, ont déclaré lundi des analystes.

Munir Ahmed Associated Press

La voix reproduite de la figure de l’opposition la plus populaire du Pakistan a été utilisée dans le cadre d’un évènement virtuel sur les réseaux sociaux suivi par plus d’un million de personnes. Le discours de quatre minutes a été rédigé par Khan en prison et prononcé par l’IA.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si le Mouvement du Pakistan pour la justice, ou Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), de Khan, avait violé des lois. Le parti a confirmé que le discours avait été généré par l’IA. Les discours publics de Khan sont fortement restreints au Pakistan.

Le gouvernement pakistanais n’a fait aucun commentaire.

Khan n’a eu pratiquement aucun contact avec le monde extérieur depuis qu’il a été emprisonné en août pour corruption. Il fait face à une multitude d’autres affaires judiciaires, ce qui l’empêche de se présenter aux élections parlementaires du 8 février. Son avocat affirme qu’il pourrait toujours soumettre sa candidature, car son appel de sa condamnation et de la peine n’a pas encore été tranché par un tribunal.

L’utilisation de l’IA sur la voix de Khan et l’engouement qu’elle a créé démontrent sa popularité. Cela illustre également à quel point le parti politique de Khan est technologiquement avancé par rapport aux partis plus anciens et mieux établis, selon les analystes.

« L’utilisation de l’intelligence artificielle au Pakistan est quelque chose de nouveau, et même moi, je ne m’attendais pas à ce que le PTI puisse l’utiliser avant les élections dans le but de mobiliser ses partisans », a affirmé Umayr Hassan, un ingénieur informaticien basé à Lahore.

Azim Chaudhry, un analyste politique se trouvant à Islamabad, a déclaré qu’environ 128 millions d’électeurs ont le droit de voter, mais qu’à peine 20 millions de personnes au Pakistan utilisent les médias sociaux.

Il a ajouté qu’il restait à voir comment le gouvernement réagirait à l’audio généré par l’IA. « Certes, l’utilisation de l’intelligence artificielle donnera un coup de pouce au PTI, mais la grande question est de savoir si Imran Khan a violé des lois, car aucun criminel ne peut directement ou indirectement s’attaquer à de tels rassemblements en vertu de la loi », a-t-il indiqué.

Dans l’enregistrement audio, la voix reproduisant celle de Khan faisait l’éloge de ses partisans et de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Le discours a exhorté les gens à voter pour le PTI lors des prochaines élections.