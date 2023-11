(Cox’s Bazar) Au moins trois nouveaux bateaux transportant des centaines de réfugiés rohingya, minorité persécutée en Birmanie, ont pris la mer et quitté le Bangladesh cette semaine, ont indiqué à l’AFP des réfugiés et une ONG, après l’arrivée de plus d’un millier de réfugiés en Indonésie, au terme d’un périlleux périple de 1800 km.

Agence France-Presse

Le Bangladesh accueille environ un million de Rohingya, dont quelque 750 000 ayant fui en 2017 une campagne de répression par l’armée birmane qui fait l’objet d’une enquête pour « actes de génocide » devant la Cour internationale de justice (CIJ).

Leurs conditions de vie y sont très difficiles, car ils s’entassent dans des camps surpeuplés où l’insécurité est omniprésente.

Mohammad Ullah, 26 ans, un réfugié rohingya vivant dans le camp de Nayapara à Cox’s Bazar, a raconté vendredi à l’AFP que son ex-belle-mère, qui s’occupait sa fille de quatre ans depuis la mort de sa femme, a emmené l’enfant avec elle sur un bateau sans le lui dire.

« Quand je lui ai demandé où elle était, j’ai appris qu’elle l’avait embarquée sur un bateau pour l’Indonésie le 21 novembre ».

Deux autres réfugiés rohingya et l’ONG de défense des Rohingya « Arakan Project » ont confirmé le départ des bateaux. « Deux bateaux sont partis, l’un dans la nuit du 20 au 21 et l’autre dans la nuit du 21 au 22 », a affirmé à l’AFP Chris Lewa, directrice d’Arakan Project.

Le premier bateau transportait environ 200 personnes et le second environ 150, tous deux ayant probablement pour objectif d’atteindre l’Indonésie, selon elle.

Un troisième bateau avec quelque 200 personnes à bord est aussi parti jeudi, ont indiqué des réfugiés rohingya vendredi à l’AFP.

Les embarcations pourraient approcher les côtes indonésiennes, après un voyage de quelque 1800 kilomètres, à la fin de la semaine prochaine, selon Chris Lewa.

« Ils sont partis du Bangladesh. Ils arrivent toujours en Indonésie parce que la Malaisie ne les laissera pas entrer », a déclaré à l’AFP Mme Lewa, qui est basée en Thaïlande, mais dispose d’une équipe au Bangladesh.

Les Rohingya, majoritairement musulmans, sont persécutés en Birmanie et des milliers d’entre eux risquent chaque année leur vie dans des voyages en mer périlleux et coûteux, le plus souvent à bord d’embarcations de fortune.

Ils tentent en général d’atteindre la Malaisie, où vit une importante communauté rohingya, mais sont souvent contraints d’accoster en Indonésie voisine dans un premier temps.

Plus d’un millier d’entre eux sont arrivés dans la province d’Aceh, à l’extrême-ouest de l’Indonésie, depuis le 14 novembre. Il s’agit du nombre le plus élevé d’arrivées depuis 2017.

Selon l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), plus de 2000 Rohingya auraient tenté le voyage risqué vers d’autres pays d’Asie du Sud-Est en 2022. Près de 200 d’entre eux ont péri en mer au cours du voyage, selon la même source.