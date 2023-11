(Pékin) Au moins 26 personnes sont mortes et plusieurs dizaines ont été hospitalisées en raison d’un incendie jeudi dans un bâtiment d’une entreprise dans la province du Shanxi (nord de la Chine), a indiqué un média d’État.

Agence France-Presse

L’incendie s’est déclaré vers 6 h 50 (17 h 50 [heure de l’Est] mercredi) dans un immeuble de quatre étages de la société de production de charbon Yongju, dans la ville de Lüliang.

Le bilan humain est d’au moins 26 morts, selon la télévision publique CCTV.

« Le feu est désormais maîtrisé, les opérations de secours se poursuivent » et « la cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête », avait-elle précisé plus tôt dans l’après-midi.

CCTV avait indiqué initialement que 63 personnes avaient été évacuées et 51 transférées vers des hôpitaux.

Des vidéos publiées sur le réseau social chinois Weibo montrent une épaisse fumée noire s’échapper du bâtiment et des dizaines de personnes observer le brasier depuis le stationnement de l’immeuble.

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO OBTENUE PAR REUTERS

Dans la foulée du drame, « plusieurs responsables » de l’entreprise « ont été interpellés » et « font l’objet d’une enquête », a indiqué CCTV, qui cite les autorités locales.

Dans un message, le président Xi Jinping a indiqué qu’une « leçon extrêmement profonde » était à tirer de cet incendie et que les autorités locales devaient « mener des enquêtes approfondies » sur les risques dans le secteur industriel, selon la télévision publique.

« Tous les efforts doivent être déployés pour soigner les blessés, gérer les questions relatives aux victimes, réconforter leurs familles, trouver les causes du drame le plus rapidement possible et établir avec le plus grand sérieux les responsabilités », a-t-il souligné.

Effondrement et explosion

Des accidents surviennent régulièrement en Chine en raison, souvent, de la mauvaise application des normes de sécurité.

En juillet, 11 personnes sont mortes après l’effondrement du toit d’un gymnase scolaire dans le nord-est du pays.

Le mois précédent, une explosion dans un restaurant dans le nord-ouest de la Chine avait fait 31 morts et poussé les autorités à lancer une campagne nationale pour promouvoir la sécurité sur le lieu de travail.

En avril, un incendie dans un hôpital à Pékin a tué 29 personnes et forcé des patients désespérés à sauter par les fenêtres pour s’échapper.

Un des plus graves accidents industriels est survenu en 2015 à Tianjin (nord). Une gigantesque explosion dans un entrepôt de produits chimiques avait fait au moins 165 morts dans cette grande ville portuaire située à 120 kilomètres au sud-est de Pékin.