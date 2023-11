Antony Blinken achève en Inde une tournée marathon

(New Delhi) Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a achevé vendredi en Inde une tournée marathon au Moyen-Orient et en Asie largement dominée par le conflit entre Israël et le Hamas, où il a multiplié les messages de soutien, mais aussi de fermeté envers l’allié israélien.