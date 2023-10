PHOTO ASSOCIATED PRESS

Trois morts et des dizaines de blessés dans une explosion lors d’une rencontre religieuse

(Thiruvananthapuram) Trois personnes ont été tuées et une trentaine blessées dans le sud de l’Inde après l’explosion d’un engin artisanal lors d’une rencontre chrétienne rassemblant plus de 2000 personnes, selon un nouveau bilan communiqué lundi.

Agence France-Presse

L’explosion s’est produite dimanche matin dans le Centre de convention international Zamra à Kalamassery, près de la ville portuaire de Kochi, où se tenait une rencontre de trois jours des Témoins de Jéhovah.

« L’enquête préliminaire montre qu’il s’agit de l’explosion d’un engin explosif improvisé », a déclaré à la presse le directeur général de la police locale, Darvesh Saheb.

« Nous allons découvrir qui est derrière tout cela et prendre des mesures strictes », a-t-il promis.

Un homme s’est rendu à la police après avoir diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision dans laquelle il affirme être un ancien membre de l’Église avec laquelle il dit être désormais en désaccord.

PHOTO ARUN CHANDRABOSE, AGENCE FRANCE-PRESSE Des blessés reçoivent des soins médicaux à l’hôpital gouvernemental Medical College d’Ernakulam, le 29 octobre.

Deux femmes avaient succombé dimanche des suites de l’explosion. Une troisième victime, une fille de 12 ans, a à son tour succombé à ses brûlures, a annoncé lundi un responsable de la police locale, P. V. Baby, à l’AFP. L’état d’au moins trois des blessés est toujours jugé préoccupant, selon cette source.

L’Inde compte 1,4 milliard d’habitants dont plus de 2 % sont chrétiens, selon le dernier recensement.

Connus surtout pour leur prédication de porte-à-porte et régulièrement accusés d’être une secte, les Témoins de Jéhovah font partie du mouvement évangélique chrétien, né aux États-Unis, et prêchent la non-violence et la neutralité politique.

Appel au calme

L’explosion survient dans un contexte de tensions au sein de cet État prospère du sud du pays, qui compte plus de 31 millions d’habitants, dont 26 % de musulmans, selon le dernier recensement de 2011.

Le directeur général de la police du Kerala a appelé « tout le monde à rester calme » après l’explosion de dimanche. M. Saheb a également demandé « qu’aucun message provocateur ne soit publié sur les réseaux sociaux », pour assurer le maintien de « la paix » dans l’État.

L’explosion s’est produite un jour après que l’ancien dirigeant du Hamas, Khaled Mechaal, s’est adressé par vidéo à une manifestation propalestinienne à Malappuram, dans le même État du Kerala, à quelque 115 kilomètres au nord de Kalamassery.

Aucun lien officiel n’a été fait entre les deux évènements.

La diffusion du discours préenregistré de Khaled Mechaal, organisée par un groupe de jeunes affiliés dans l’État au parti islamiste Jamaat-Islami, a été condamnée par le parti nationaliste hindou au pouvoir, le Bharatiya Janata.