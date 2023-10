La Chine communiste fête ses 74 ans

L’examen à la base de la longévité du régime

Le 1er octobre, la République populaire de Chine fêtera ses 74 ans. Elle dépassera ainsi l’URSS en longévité. Quelle est la recette de ce succès ? Dans son ouvrage, The Rise and Fall of the EAST, Yasheng Huang, économiste américain d’origine chinoise souligne l’importance d’un examen gouvernemental datant de 1500 ans.