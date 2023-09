(Hong Kong) Hong Kong a été frappée pendant une heure par les pires précipitations jamais enregistrées dans la métropole financière, provoquant tôt vendredi matin des inondations et perturbant le trafic routier et ferroviaire, moins d’une semaine après le passage d’un super typhon.

Agence France-Presse

L’observatoire de Hong Kong, l’agence météorologique de la ville, a signalé des précipitations de 158,1 millimètres à son siège entre 23 h et minuit locales, soit le niveau le plus élevé observé depuis le début des relevés en 1884.

Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

Les autorités ont annoncé la fermeture des écoles « en raison des conditions extrêmes » ainsi que certains services de douanes à la frontière entre la ville et le centre technologique de Shenzhen.

PHOTO MLADEN ANTONOV, AGENCE FRANCE-PRESSE

Selon les autorités de Hong Kong, Shenzhen s’apprête à déverser l’eau de ses réservoirs, ce qui pourrait entraîner des inondations dans certaines parties du nord de Hong Kong.

L’opérateur du réseau de transports souterrains a annoncé suspendre partiellement ses services sur l’une de ses lignes après l’inondation d’une station dans le quartier de Wong Tai Sin. D’autres stations sont également touchées.

Sur plusieurs routes, des voitures et des bus étaient à moitié submergés.

Selon l’Observatoire de Hong Kong, les pluies torrentielles ont été provoquées par le « creux de basse pression associé au reste de Haikui ».

Le typhon Haikui a balayé Taïwan en début de semaine, faisant une centaine de blessés, déracinant des arbres et endommageant des routes, avant de se diriger vers le sud de la Chine, rétrogradé en tempête.

Le sud de la Chine a été frappé le week-end dernier par deux typhons successifs, Saola et Haikui.

Le changement climatique a augmenté l’intensité des tempêtes tropicales, avec plus de pluie et des rafales plus fortes entraînant des inondations soudaines et des dommages côtiers, selon les experts.