(Taitung) Près de 3000 personnes ont été évacuées de zones à haut risque dimanche dans l’est de Taïwan avant l’arrivée du typhon Haikui attendu en soirée, selon les autorités.

Agence France-Presse

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que plus de 2800 personnes avaient été évacués de sept villes de l’île, principalement dans le comté montagneux de Hualien.

Haikui a déjà provoqué d’importantes pluies dans la matinée et fait souffler des vents de 140 km/h environ. Il doit toucher terre dans la région de Taïtung, voisine du comté de Hualien, à 17 h locales (5 h heure de l’Est).

Plus de 200 vols intérieurs ont été annulés et des écoles et des bureaux ont fermé dans le sud et l’est de l’île.

Il doit s’agir « du premier typhon à toucher terre à Taïwan en quatre ans », a souligné dimanche la présidente Tsai Ing-wen.

À 9 h locales (21 h heure de l’Est), Haikui se trouvait à environ 180 kilomètres à l’est de l’île, selon le Bureau météorologique central taïwanais.

« Il s’est quelque peu renforcé depuis hier (samedi) », a noté son directeur-adjoint, Fong Chin-tzu, au cours d’une conférence de presse lors de laquelle il a appelé la population à « rester sur ses gardes ».

Haikui « doit faire peser une menace considérable dans la plupart des régions de Taïwan avec des vents, des pluies et des vagues », a-t-il averti, ajoutant que la tempête se dirigerait ensuite vers l’ouest en direction du détroit de Taïwan lundi.

Mais il doit être moins puissant que Saola, qui avait déclenché l’alerte maximale à Hong Kong et dans le sud de la Chine avant de se dégrader en tempête tropicale samedi.

La dernière tempête majeure à avoir frappé l’île est le typhon Bailu, qui a fait un mort en 2019.