(Pékin) La Chine a lancé samedi des manœuvres militaires autour de Taïwan à titre de « sévère mise en garde », selon les médias d’État, après avoir protesté contre une escale aux États-Unis du vice-président de l’île, William Lai.

Agence France-Presse

« Le commandement de la zone est de l’Armée populaire de libération chinoise a lancé samedi des patrouilles aériennes et maritimes conjointes et des exercices militaires de la marine et de l’armée de l’air autour de l’île de Taïwan », a écrit l’agence officielle Chine nouvelle, citant le porte-parole de l’armée Shi Yi.

Ces manœuvres sont destinées à tester la capacité des navires et avions chinois « à prendre le contrôle des espaces aériens et maritimes » et à combattre « dans des conditions réelles », précise l’article officiel.

Elles devaient également servir « de sévères mises en garde à la collusion des séparatistes » indépendantistes de Taïwan « avec des éléments étrangers et à leurs provocations », a ajouté l’agence.

William Lai, favori de l’élection présidentielle taïwanaise de l’année prochaine, qui s’est lui-même qualifié d’« indépendantiste pragmatique », est la bête noire de Pékin.

PHOTO CARLOS GARCIA RAWLINS, REUTERS Le vice-président taïwanais William Lai salue à l’aéroport international de Taoyuan après son voyage aux États-Unis et au Paraguay.

Ce médecin diplômé de Harvard devenu homme politique s’est arrêté à New York et San Francisco après un voyage au Paraguay, l’une des rares nations qui reconnaissent officiellement Taïwan.

Ce voyage a suscité la colère de la Chine, qui considère Taiwan comme une de ses provinces et s’oppose à tout contact officiel entre Taiwan et les pays occidentaux – qui légitimerait les autorités taïwanaises et porterait atteinte à ses revendications de souveraineté sur l’île.

Washington avait appelé au calme à propos du voyage de M. Lai, qui selon les autorités taïwanaises ne faisait que « transiter » par le sol américain avant de se rendre au Paraguay pour assister à l’investiture du président désigné Santiago Peña.

Mais samedi, un fonctionnaire du bureau du Parti communiste chinois en charge des questions relatives à Taïwan a « fermement condamné » le voyage de M. Lai, le qualifiant de « nouvelle provocation » en vue de « renforcer la collusion avec les États-Unis », selon Chine nouvelle.

« La dernière “escale” de M. Lai […] était un camouflage qu’il a utilisé pour vendre les intérêts de Taïwan afin d’obtenir des gains dans les élections locales par le biais de manœuvres malhonnêtes », a déclaré le fonctionnaire, selon le même article.

« Les actes de M. Lai ont prouvé qu’il est un véritable fauteur de troubles qui poussera Taïwan au bord de la guerre et causera de graves problèmes aux compatriotes taïwanais », poursuit le communiqué.

« Résister à l’annexion »

M. Lai a reçu l’investiture du Parti démocratique progressiste pour briguer la présidence en 2024 et succéder à la présidente Tsai Ing-wen, dont le second mandat s’achèvera alors.

Lors d’un déjeuner à New York dimanche dernier, M. Lai, a réaffirmé son intention de maintenir l’« engagement à résister à l’annexion ou à l’empiétement sur [la] souveraineté » de Taïwan.

« En ce moment critique, nous promettons à nouveau ici et maintenant que, quelle que soit l’ampleur de la menace autoritaire qui pèse sur Taïwan, nous n’aurons jamais peur et nous ne reculerons jamais », a-t-il assuré devant un public comprenant des représentants de l’Institut américain à Taïwan qui, de facto, fait office d’ambassade des États-Unis sur l’île.

Les relations Pékin-Taipei se sont envenimées en 2016 avec l’arrivée à la présidence de Tsai Ing-wen, Pékin intensifiant ces dernières années, les pressions politiques et militaires sur l’archipel.

Des avions militaires font ainsi régulièrement des incursions dans la zone d’identification de défense aérienne (Adiz) de Taïwan.

En avril, alors que Mme Tsai rencontrait le président américain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, la Chine a organisé trois jours d’exercices militaires simulant un blocus de Taïwan.