Japon

Un mort et trois disparus dans une région frappée par des pluies torrentielles

(Tokyo) Une femme est morte et trois personnes sont portées disparues après des glissements de terrain survenus dans le sud-ouest du Japon, région frappée par les pluies « les plus fortes jamais enregistrées », ont annoncé lundi les autorités et l’agence météo nationale.