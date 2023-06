Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a rencontré le dirigeant chinois, Xi Jinping, lundi à Pékin, alors que les deux gouvernements s’efforcent de sortir leurs relations diplomatiques d’un profond refroidissement ayant suscité des inquiétudes à l’échelle mondiale quant au risque croissant d’un conflit entre les deux pays.

Cette rencontre de 35 minutes, qui clôturait une visite de deux jours de M. Blinken, a montré, du moins pour l’instant, que les États-Unis et la Chine ne souhaitent pas que leurs relations soient définies par une hostilité ouverte et qu’ils reconnaissent que leur rivalité et leurs efforts diplomatiques comportent d’énormes enjeux.

M. Blinken et M. Xi se sont entretenus dans le Grand Hall du Peuple, le grand bâtiment situé à l’ouest de la place Tiananmen où M. Xi reçoit souvent des dignitaires. Dès le début de la réunion, M. Xi a salué les progrès réalisés par les deux parties sur des questions non précisées au cours de la visite de M. Blinken et a déclaré : « Cela est très bien. »

En tant que dirigeants des deux plus grandes économies du monde, M. Xi et le président Joe Biden ont tous deux fait l’objet de pressions croissantes de la part d’autres pays pour qu’ils atténuent les positions de plus en plus controversées de leurs gouvernements respectifs.

Les deux pays ont des positions opposées sur des questions majeures : le statut de Taïwan, l’île indépendante de facto que Pékin revendique comme son territoire, l’empreinte croissante de l’armée chinoise, le développement des technologies de pointe, la guerre de la Russie en Ukraine et les droits de l’homme.

Bon nombre de ces questions ont perturbé les relations entre les États-Unis et la Chine pendant des années. Mais les affrontements à ce sujet sont devenus beaucoup plus aigus, à mesure que la puissance militaire et économique de la Chine s’est accrue et que Xi et ses collaborateurs perçoivent les États-Unis comme étant en déclin.

Sujets épineux

Il n’est pas certain que la diplomatie de haut niveau puisse changer la trajectoire de leurs relations, mais les responsables américains disent espérer, au moins, que de tels entretiens permettront à chaque partie de voir plus clairement les intentions de l’autre et d’éviter les erreurs de calcul.

Les responsables de Washington et de Pékin ont reconnu la nécessité d’arrêter la chute libre de leurs relations.

Toutefois, alors même qu’ils cherchaient des moyens de rétablir les liens au cours de la visite de M. Blinken, les deux gouvernements ont également essayé de démontrer qu’ils ne faisaient pas de compromis sur des questions essentielles.

Dans son discours d’ouverture de la réunion avec M. Blinken, M. Xi a fait allusion aux griefs de la Chine en déclarant : « Les interactions entre États devraient toujours être fondées sur le respect mutuel et la sincérité. J’espère que cette visite, Monsieur le Secrétaire, vous permettra d’apporter davantage de contributions positives à la stabilisation des relations entre la Chine et les États-Unis. »

PHOTO LEAH MILLIS, REUTERS Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et le président chinois, Xi Jinping, lundi

M. Blinken a déclaré par la suite qu’il avait insisté à chaque réunion sur la nécessité d’un « engagement direct et d’une communication soutenue au plus haut niveau ».

Washington a reproché au gouvernement chinois ses lacunes en la matière, et M. Blinken en a donné un autre exemple lundi. Il a indiqué que ses collaborateurs et lui avaient insisté, lors de leurs réunions, pour que la Chine ouvre un canal de communication entre militaires, ce qui, selon les responsables américains, est essentiel pour éviter les crises dans les mers et l’espace aérien autour de la Chine, mais qu’ils s’étaient heurtés à une fin de non-recevoir.

M. Blinken a également indiqué qu’il avait abordé d’autres sujets épineux : la guerre en Ukraine, le programme nucléaire de la Corée du Nord, les détentions injustifiées de citoyens américains par la Chine, la coercition économique et les pratiques répressives au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong.

M. Blinken a eu des « discussions franches, substantielles et constructives » lors de réunions séparées avec M. Xi, Wang Yi, le plus haut responsable de la politique étrangère de la Chine, et Qin Gang, le ministre des Affaires étrangères, a indiqué le département d’État.

Il a affirmé que les États-Unis allaient « gérer cette concurrence de manière responsable afin que la relation ne dévie pas vers le conflit » et a évoqué des domaines de coopération potentielle, notamment le changement climatique, la sécurité alimentaire mondiale et le contrôle de la production de fentanyl, un opioïde mortel.

Tensions

M. Blinken a aussi entendu des mots durs au cours de ces deux jours. Lundi matin, M. Wang a livré un discours brutal au cours d’une session de trois heures à la maison d’hôtes d’État Diaoyutai, en rejetant sur Washington la responsabilité des récentes tensions.

M. Wang a déclaré que Washington devrait coopérer avec Pékin au lieu d’« exagérer » la « théorie de la menace chinoise », selon le gouvernement chinois. Il a ajouté que Washington devait lever les sanctions imposées à la Chine et cesser d’entraver le développement technologique du pays. Il a accusé les États-Unis de « s’ingérer imprudemment dans les affaires intérieures de la Chine » sur des questions telles que Taïwan, que les États-Unis approvisionnent en armes.

PHOTO LEAH MILLIS, REUTERS Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken (à gauche), s’est entretenu lundi avec le directeur de la Commission des affaires étrangères du Parti communiste chinois, Wang Yi, à Pékin.

Avant chaque réunion, les diplomates américains n’ont pas exprimé l’espoir d’une percée soudaine ou spectaculaire dans les relations. Ils se sont plutôt efforcés de rétablir les lignes de communication qui s’étaient effritées au cours des derniers mois et de renforcer les négociations sur des questions de moindre importance, telles que les visas et les vols commerciaux entre les deux pays. Les deux parties ont convenu d’essayer de travailler sur ces questions dans les mois à venir.

M. Blinken est le premier secrétaire d’État américain à se rendre à Pékin depuis 2018. Sa mission a lieu alors que les relations bilatérales ont chuté au cours d’une demi-douzaine d’années pour atteindre leur point le plus bas depuis des décennies.

Les tensions sont montées en flèche en février lorsque le Pentagone a annoncé qu’un ballon de surveillance chinois dérivait à travers la partie continentale des États-Unis – ce qui a incité M. Blinken à annuler un voyage imminent à Pékin – et a ensuite ordonné aux avions de combat américains de l’abattre.

Les relations se sont encore tendues à la fin du mois de février lorsque M. Blinken a confronté M. Wang en marge de la conférence de Munich sur la sécurité pour lui dire que Washington pensait que la Chine envisageait d’apporter un soutien létal à la Russie dans sa guerre en Ukraine. La Chine a réagi en gelant certains échanges diplomatiques importants et en intensifiant sa rhétorique antiaméricaine.

Les politiciens républicains ont tenté de dépeindre l’administration Biden comme étant laxiste à l’égard de la Chine, bien que M. Biden et ses collaborateurs aient adopté des politiques commerciales strictes et radicales, telles que le contrôle des exportations, pour tenter de limiter la croissance de la Chine dans des secteurs stratégiques, notamment les semi-conducteurs, et qu’ils aient renforcé la coopération militaire avec des pays de toute l’Asie.

Certains législateurs républicains ont même critiqué le voyage de M. Blinken en Chine, estimant qu’il s’agissait d’une concession à Pékin. La polémique sur la Chine au sein de la classe politique américaine devrait s’intensifier l’année prochaine, lorsque M. Biden cherchera à se faire réélire.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.