Environ 1500 personnes, principalement des membres des ministères des Situations d’urgence et de la Défense, poursuivent la lutte contre les flammes pour la quatrième journée consécutive.

(Astana) Le président du Kazakhstan a décrété dimanche un jour de deuil national après la mort la veille de 14 travailleurs forestiers dans d’importants incendies de forêt dans le nord-est du plus grand pays d’Asie centrale, non loin de la Russie.

Agence France-Presse

Il s’agit du bilan le plus lourd de ces dernières années pour un incendie de forêt dans cette ex-république soviétique grande comme cinq fois la France.

« Je décrète lundi jour de deuil national », a annoncé Kassym-Jomart Tokaïev, qui s’est rendu dans la région d’Abaï, où des feux dévastent 60 000 hectares de forêt, pour rencontrer les familles des victimes.

La veille, les corps de 14 travailleurs forestiers pris au piège dans ces incendies à quelques encablures de la frontière russe ont été retrouvés.

Ces immenses incendies de forêt, déclenchés d’après les autorités locales par la foudre sur fond de sécheresse, ont coûté samedi son poste au ministre des Situations d’urgence, qui a été démis de ses fonctions par le président Tokaïev.

« Le ministère [des Situations d’urgence] et d’autres autorités compétentes ont donné des prévisions erronées sur l’ampleur de la catastrophe […] Ils ont fait preuve de manque de professionnalisme, de négligence. Les coupables seront punis », a-t-il martelé devant les familles des victimes.

D’après le dernier point de situation des autorités dimanche à mi-journée, l’incendie est sous contrôle, ne menace pas d’habitations, alors que la capitale régionale Semeï (ex-Semipalatinsk) se trouve à environ 70 kilomètres.

L’Asie centrale est particulièrement vulnérable au réchauffement climatique : sur les trente dernières années, les températures ont augmenté de 1,5 ° Celsius, soit deux fois plus que la moyenne, d’après le Fonds monétaire international.

Et face à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, ces pays manquent de moyens pour lutter.