Des manifestants dénoncent les violences interethniques à New Delhi

Des centaines de manifestants des tribus Kuki et Zomi, de l’État indien du Manipur, ont organisé une manifestation à New Delhi pour protester contre l’explosion des violences interethniques qui ont fait au moins 70 morts et des dizaines de milliers de personnes déplacées dans les dernières semaines.