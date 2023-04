L’Inde sera d’ici la fin du mois d’avril le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine, pour atteindre plus de 1,425 milliard d’habitants.

(Nations unies) L’Inde sera d’ici la fin du mois d’avril le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine, pour atteindre plus de 1,425 milliard d’habitants, selon une estimation d’une agence de l’ONU rendue publique lundi.

Agence France-Presse

« La Chine va bientôt céder sa place détenue depuis longtemps de pays le plus peuplé du monde. D’ici la fin de ce mois, la population de l’Inde devrait atteindre 1 425 775 850 habitants, égalant et ensuite dépassant la population de la Chine continentale », selon un communiqué du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies à New York.

Le 19 avril, un rapport du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) sur l’état de la population mondiale a estimé que la population de l’Inde compterait 1,4286 milliard d’habitants contre 1,4257 milliard pour la Chine, d’ici le milieu de l’année 2023.

« La population de la Chine a atteint un pic de 1,426 milliard d’habitants en 2022 et a commencé à décliner. Des projections indiquent que la taille de la population chinoise pourrait tomber sous le milliard [d’habitants] d’ici la fin du siècle [alors que] la population indienne devrait continuer de croître durant plusieurs décennies », ajoute le communiqué.

Selon des données officielles publiées au début de l’année, la population chinoise a diminué l’année dernière pour la première fois depuis 1960-1961, après qu’une famine, entamée en 1959, avait fait des dizaines de millions de morts à la suite du « Grand bond en avant ».

Paradoxalement, ce recul de la population en Chine survient malgré l’assouplissement de la politique de limitation des naissances ces dernières années.

Il y a encore dix ans, les Chinois n’avaient le droit d’avoir qu’un seul enfant. Depuis 2021, ils peuvent en avoir trois.

Cette baisse est généralement imputée au coût de la vie qui a fortement augmenté en Chine, tout comme celui de l’éducation d’un enfant. Le niveau d’études plus élevé des femmes repousse également les grossesses.

Quant à l’Inde, le pays ne dispose d’aucune donnée officielle sur le nombre de ses habitants, car elle n’a pas effectué de recensement depuis 2011.

Le recensement de l’Inde, qui n’a lieu qu’une fois par décennie, devait avoir lieu en 2021 mais a dû être retardé en raison de la pandémie de COVID-19.

Des obstacles logistiques et des réticences politiques l’empêchent désormais de se dérouler, et il est peu probable que cet exercice de grande ampleur ait lieu prochainement.

Le gouvernement nationaliste hindou du premier ministre Narendra Modi est accusé par ses détracteurs de retarder délibérément le recensement afin de ne pas rendre publiques des données sur des questions sensibles comme le chômage avant les élections nationales de l’an prochain.

L’économie indienne peine à fournir des emplois aux millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. La moitié de la population du géant d’Asie du Sud a moins de 30 ans.