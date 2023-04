PHOTO ASHWINI BHATIA, ASSOCIATED PRESS

(Dharamsala) Le chef spirituel tibétain, le Dalaï-Lama, s’est excusé, lundi, après la publication d’une vidéo où on le voit embrasser un enfant sur la bouche.

Associated Press

Un communiqué publié sur son site officiel indique que le dirigeant de 87 ans regrette l’incident et souhaite « présenter ses excuses au garçon et à sa famille, ainsi qu’à ses nombreux amis à travers le monde, pour le mal que ses paroles ont pu causer. »

L’incident s’est produit lors d’un rassemblement public en février au temple Tsuglakhang, à Dharamsala, où vit le chef exilé. Il répondait aux questions du public lorsque le garçon lui a demandé s’il pouvait le serrer dans ses bras.

Le Dalaï-Lama a invité le garçon à monter vers la plateforme sur laquelle il était assis. Dans la vidéo, il a fait un geste vers sa joue, après quoi l’enfant l’a embrassé avant de le serrer dans ses bras.

Le Dalaï-Lama a demandé alors au garçon de l’embrasser sur les lèvres et a tiré la langue. « Et suce ma langue », peut-on entendre le Dalaï-Lama dire alors que le garçon tire sa propre langue et se penche, provoquant des rires dans le public.

Les images ont suscité l’ire des internautes, qui ont jugé son comportement inapproprié et dérangeant.

« Sa Sainteté taquine souvent les gens qu’il rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras », lit-on dans la déclaration.

Le Dalaï-Lama a fait de la ville de Dharmsala son quartier général depuis qu’il a fui le Tibet, après un soulèvement raté contre la domination chinoise en 1959. L’Inde considère le Tibet comme faisant partie de la Chine, bien qu’il accueille des exilés tibétains.