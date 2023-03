Indonésie

15 morts, des dizaines de disparus dans un glissement de terrain

(Jakarta) Au moins 15 personnes sont mortes et des dizaines sont portées disparues après que des glissements de terrain et des pluies torrentielles ont frappé l’une des îles les plus éloignées d’Indonésie bordant la mer de Chine méridionale, ont indiqué les autorités indonésiennes.