Thaïlande

Près de 6000 soldats américains participent à des exercices conjoints

(Chon Buri) Avions de chasse, aéroglisseurs et véhicules blindés : sur une plage thaïlandaise, des soldats américains et locaux ont répété vendredi le scénario d’un débarquement, dans le cadre de Cobra Gold, un des plus importants exercices militaires d’Asie, avec près de 6000 G. I. cette année.