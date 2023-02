Des avions de l’armée de l’air américaine B-1B et F-22 et des F-35 de l’armée de l’air sud-coréenne.

PHOTO ARCHIVES SOUTH KOREAN DEFENSE MINISTRY, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

(Séoul) La Corée du Nord a menacé vendredi de réagir avec une force « sans précédent » aux exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, les décrivant comme des préparatifs de guerre.

Agence France-Presse

Les deux alliés discuteront, pendant ces exercices, qui auront lieu la semaine prochaine dans la capitale américaine, des réponses à apporter en cas d’utilisation d’armes nucléaires par Pyongyang.

Si Washington et Séoul mettent en œuvre ces exercices, « ils seront confrontés à des contre-mesures […] fortes et sans précédent », a déclaré dans un communiqué un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères.

Séoul espère apaiser sa population de plus en plus nerveuse face au Nord, qui a redoublé d’efforts en matière de développement militaire depuis un an.

Kim Jong-un a également déclaré l’an dernier que le statut de puissance nucléaire de son pays était « irréversible », et effectue depuis des essais nucléaires réguliers, notamment des tirs de missile balistique intercontinental (ICBM) malgré les sanctions imposées par la communauté internationale.

Les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud exaspèrent Pyongyang qui les considère comme des répétitions en vue d’une invasion.

La réaction de Pyongyang reflète l’importance de ces exercices, a déclaré Yang Moo-jin, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul.

Ceux-ci permettront d’évaluer dans quelle mesure l’arsenal nucléaire américain sera impliqué dans la dissuasion vis-à-vis de la Corée du Nord, a-t-il déclaré à l’AFP.