PHOTO ASSOCIATED PRESS

Arrestation de six hommes accusés d’avoir violé et tué des adolescentes

(Lucknow) La police indienne a arrêté jeudi six hommes accusés d’avoir violé et tué deux sœurs adolescentes dont les corps ont été découverts pendus à un arbre près de leur village dans l’État de l’Uttar Pradesh dans le nord de l’Inde.

Agence France-Presse

Les deux sœurs, âgées de 15 et 17 ans, appartenaient à la communauté des Dalits (ou Intouchables), la catégorie sociale considérée comme la plus basse dans le système des castes hindou. Les femmes dalits sont victimes d’une manière disproportionnée de crimes à caractère sexuel, dans un pays où le niveau de criminalité à l’encontre des femmes est déjà très haut.

Les hommes ont attiré les adolescentes dans un champ où ils les ont violées et « tuées en les étranglant avec leurs foulards », a déclaré le chef de la police locale Sanjiv Suman à l’AFP.

De nombreux habitants dont la famille des jeunes filles ont manifesté près du village en demandant le châtiment des accusés.

L’un des suspects, un voisin des victimes, a été arrêté après un échange de coups de feu avec la police. Les accusés appartiennent à la fois aux communautés musulmane et hindoue.

L’autopsie a confirmé que les viols et l’asphyxie avaient causé les décès, a précisé M. Suman.

Près de 32 000 cas de viol ont été recensés en 2021, selon les chiffres du gouvernement, bien que de nombreux autres viols n’aient pas été signalés.

En 2021, la police de l’Uttar Pradesh a été accusée d’avoir fait incinérer avant l’autopsie le corps d’une jeune fille dalit violée et tuée par un homme hindou appartenant à une caste supérieure, une affaire qui avait suscité une indignation générale.

En 2014, le viol et l’assassinat de deux cousines de la communauté des Dalits âgées de 14 et 15 ans dans le même État avait suscité la colère de la population.

Les jeunes filles avaient été découvertes pendues à un manguier. Des hommes de plus haute caste avaient été initialement accusés de viol collectif et de meurtre, mais l’enquête avait été bâclée et aucune inculpation n’a eu lieu.