Rencontre à Bali

Wang et Blinken s’efforcent d’apaiser les relations sino-américaines

(Bali) Les chefs de la diplomatie chinoise et américaine, Wang Yi et Antony Blinken, ont tenu samedi une rare et inhabituellement longue rencontre dans l’île indonésienne de Bali, se félicitant de discussions « constructives » et d’un « consensus » pour essayer de détendre les relations orageuses entre les deux superpuissances.