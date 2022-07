Dix personnes, dont neuf Britanniques, ont réussi à se mettre à l’abri lorsqu'une avalanche a frappé l'endroit où se trouvait leur groupe dans la chaîne du Tian Shan, au Kirghizistan.

La Presse

Les images saisies par Harry Shimmin, l’un des membres de l’excursion, sont spectaculaires. Il a pu les partager sur les réseaux sociaux, notamment son compte Instagram.

M. Shimmin s’était séparé du groupe pour prendre des photos lorsqu’il a entendu « le bruit d’une glace profonde qui craquait derrière moi », selon le récit qu’il a publié avec la vidéo.

Il a ajouté : « J’étais là depuis quelques minutes déjà et je savais qu’il y avait un endroit pour s’abriter juste à côté de moi.

Selon le quotidien britannique The Guardian, M. Shimmin a déclaré qu’il savait que le reste de son groupe était plus éloigné et qu’il serait donc en sécurité.

« Tout le groupe riait et pleurait, heureux d’être en vie. Ce n’est que plus tard que nous avons réalisé la chance que nous avions eue. Si nous avions marché cinq minutes de plus pendant notre randonnée, nous serions tous morts », a ajouté M. Shimmin.